Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 7 Oktober 2026: Perhatikan Mata dan Pendengaran

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 7 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama pada kondisi mata dan pendengaran.

Jika belakangan mata lebih cepat lelah atau terdapat perubahan pada pendengaran yang terasa tidak biasa, Virgo sebaiknya tidak mengabaikannya begitu saja.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Rabu, 7 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Penggunaan komputer, ponsel, maupun perangkat lain dalam waktu lama dapat membuat mata terasa kurang nyaman, terlebih jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup.

Virgo sebaiknya memberikan jeda secara berkala ketika harus menatap layar dalam waktu panjang.

Selain itu, penggunaan earphone dengan volume terlalu tinggi juga sebaiknya dihindari untuk membantu menjaga kenyamanan pendengaran.

Tubuh dapat memberikan tanda ketika membutuhkan perhatian, sehingga Virgo perlu lebih peka terhadap perubahan yang dirasakan daripada terus memaksakan diri menjalani aktivitas.