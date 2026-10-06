2 Zodiak yang Punya 9 Nyawa, Selalu Beruntung dan Lolos dari Situasi Krisis

Ilustrasi keberuntungan/Magnific
JawaPos.com - Bertahan hidup tidak selalu mudah, namun saat keadaan menjadi lebih sulit, dua zodiak ini hampir selalu berhasil melewatinya.
Mulai dari menemukan cara yang tidak sengaja, sampai seolah-olah semesta memiliki cara tersendiri untuk membuat keadaan mereka menjadi lebih baik.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (6/10) berikut zodiak yang berhasil lolos dari masalah dan situasi buruk yang datang bertubi-tubi.
Taurus
Taurus mampu menghadapi masa-masa paling sulit. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, mereka menggunakan ketangguhan diri untuk terus melewatinya.
Taurus cenderung menginginkan kehidupan yang nyaman. Saat taurus sedang mengalami kesulitan, mereka sudah memiliki rencana dan melakukannya.
Sagittarius
Sagittarius seolah menjalani kehidupan dengan mudah. Kepribadian mereka serta kemampuan intuitif membuat sagittarius selalu menemukan cara untuk tetap berpikir positif.
Sikap tersebut dipercaya dapat menarik lebih banyak keberuntungan dalam hidup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022