Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.00 WIB

2 Zodiak yang Punya 9 Nyawa, Selalu Beruntung dan Lolos dari Situasi Krisis

Ilustrasi keberuntungan/Magnific - Image

Ilustrasi keberuntungan/Magnific

JawaPos.com - Bertahan hidup tidak selalu mudah, namun saat keadaan menjadi lebih sulit, dua zodiak ini hampir selalu berhasil melewatinya.

Mulai dari menemukan cara yang tidak sengaja, sampai seolah-olah semesta memiliki cara tersendiri untuk membuat keadaan mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (6/10) berikut zodiak yang berhasil lolos dari masalah dan situasi buruk yang datang bertubi-tubi.

Taurus mampu menghadapi masa-masa paling sulit. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, mereka menggunakan ketangguhan diri untuk terus melewatinya.

Taurus cenderung menginginkan kehidupan yang nyaman. Saat taurus sedang mengalami kesulitan, mereka sudah memiliki rencana dan melakukannya.

Sagittarius seolah menjalani kehidupan dengan mudah. Kepribadian mereka serta kemampuan intuitif membuat sagittarius selalu menemukan cara untuk tetap berpikir positif.

Sikap tersebut dipercaya dapat menarik lebih banyak keberuntungan dalam hidup.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Gabungkan Ide dan Disiplin - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Gabungkan Ide dan Disiplin

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.33 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 6 Oktober 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 6 Oktober 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.32 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore