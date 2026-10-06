2 Zodiak yang Punya 9 Nyawa, Selalu Beruntung dan Lolos dari Situasi Krisis

JawaPos.com - Bertahan hidup tidak selalu mudah, namun saat keadaan menjadi lebih sulit, dua zodiak ini hampir selalu berhasil melewatinya.

Mulai dari menemukan cara yang tidak sengaja, sampai seolah-olah semesta memiliki cara tersendiri untuk membuat keadaan mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (6/10) berikut zodiak yang berhasil lolos dari masalah dan situasi buruk yang datang bertubi-tubi.

Taurus

Taurus mampu menghadapi masa-masa paling sulit. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, mereka menggunakan ketangguhan diri untuk terus melewatinya.

Taurus cenderung menginginkan kehidupan yang nyaman. Saat taurus sedang mengalami kesulitan, mereka sudah memiliki rencana dan melakukannya.

Sagittarius

Sagittarius seolah menjalani kehidupan dengan mudah. Kepribadian mereka serta kemampuan intuitif membuat sagittarius selalu menemukan cara untuk tetap berpikir positif.