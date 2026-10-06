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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.34 WIB

4 Zodiak Ini Selalu Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu, Anti Menunda dan Pandai Mengatur Jadwal

Ilustrasi pekerjaan yang selesai/Magnific - Image

Ilustrasi pekerjaan yang selesai/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini cenderung melihat kehidupan sebagai rangkaian tugas yang harus diselesaikan dan tantangan yang perlu dihadapi setiap hari.

Mereka bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban.

Mereka selalu membuat perencanaan yang matang dan mengikuti jadwal dengan konsisten.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (4/10) berikut tipe orang-orang praktis yang mampu berpikir rasional sehingga selalu mengerjakan tugas secara tepat waktu

Capricorn lebih memilih untuk menyusun rencana yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka biasanya mencari berbagai informasi dan fakta sebelum mengambil keputusan. Bagi capricorn, melakukan sesuatu dengan benar sejak awal akan menghemat waktu.

Virgo tidak merasa lebih baik saat menjalani kehidupan dengan berfokus pada kondisi yang sedang mereka hadapi. Virgo memiliki pendirian yang kuat dan mau mendengarkan alasan yang masuk akal. Mereka memahami jawaban atas suatu persoalan dan mampu memecahkan masalah yang membuat orang lain kebingungan.

Aries ingin kehidupannya berada dalam kondisi stabil, seperti memiliki pekerjaan yang aman, rumah yang nyaman, dan tabungan sebelum melakukan sesuatu yang bersifat petualangan.

Taurus adalah sosok yang dapat dipercaya, gigih, dan mampu menemukan cara paling sederhana sekaligus efektif untuk menyelesaikan pekerjaan. Taurus merupakan sosok yang bisa dipercaya karena mereka memiliki pendirian kuat dan konsisten. 

Editor: Hanny Suwindari
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