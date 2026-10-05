Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Selasa, 6 Oktober 2026: Cinta Makin Hangat, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Transit Bulan melalui Leo membuat Pisces berpotensi menjalani hari dengan suasana hati yang cukup baik. Meski demikian, jangan terlalu larut dalam perasaan sendiri hingga melupakan kondisi orang-orang di sekitar.

Cobalah lebih peka terhadap teman atau orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan dukungan maupun sekadar teman untuk berbicara.

Dari sisi kesehatan, Pisces disarankan memperbanyak minum air putih dan menghindari tempat yang terlalu ramai apabila memungkinkan.

Dalam hubungan asmara, sebaiknya jangan memperbesar persoalan kecil karena perbedaan pendapat yang sepele dapat berkembang menjadi pertengkaran.

Sementara di tempat kerja, jangan merasa harus menyelesaikan semua persoalan seorang diri ketika membutuhkan bantuan.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Pisces secara lebih lengkap. Yuk simak!

Cinta Pisces

Pengaruh Venus membawa energi yang cukup hangat dalam kehidupan percintaan Pisces. Bagi yang sudah memiliki pasangan, muncul keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang terkasih.

Menunjukkan perhatian dan kasih sayang secara lebih terbuka dapat membuat hubungan terasa semakin dekat.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang mungkin tertarik untuk menggoda atau mendekati seseorang yang berzodiak Gemini. Interaksi ringan dapat menjadi awal dari percakapan yang lebih menyenangkan.

Dalam tradisi astrologi yang menjadi sumber ramalan ini, Pisces juga disarankan berdoa kepada Dewa Wisnu sebagai ikhtiar spiritual agar cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan dalam hubungan semakin kuat.

Keuangan Pisces

Kondisi finansial Pisces hari ini dipengaruhi energi Mars yang membuat situasinya cenderung naik turun.