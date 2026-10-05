Resep Roti Sosis Gurita Keju, Camilan 5 Bahan yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Roti tawar bisa diolah menjadi camilan dengan bentuk yang lebih menarik tanpa membutuhkan banyak bahan. Salah satunya roti sosis gurita keju yang memadukan roti, sosis, dan keju dalam balutan tepung roti.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking dengan konsep yang sederhana dan hanya menggunakan lima bahan utama. Bentuknya menyerupai gurita membuat camilan ini cocok disajikan untuk anak-anak, suguhan, maupun dijadikan inspirasi menu jualan.

Keju quickmelt menjadi isian yang memberikan sensasi lumer ketika camilan disantap. Sementara itu, lapisan telur dan breadcrumbs digunakan sebelum proses penggorengan untuk menghasilkan permukaan yang renyah.

Setelah matang, roti sosis gurita keju bisa disajikan dengan beberapa pilihan topping. Mayones, saus sambal, dan saus keju dapat ditambahkan sesuai selera agar rasanya semakin lengkap.

Bahan:

5 buah sosis sapi

Roti tawar secukupnya

Keju quickmelt secukupnya

Telur, kocok

Breadcrumbs secukupnya

Topping:

Mayones

Saus sambal

Saus keju

Cara Pembuatan:

1. Siapkan sosis sapi, kemudian buat beberapa sayatan pada bagian ujung sosis agar menyerupai kaki gurita.

2. Pipihkan roti tawar menggunakan alat pemipih atau rolling pin.

3. Letakkan keju quickmelt dan sosis di atas roti. Gulung hingga isian tertutup dan bentuknya menyerupai gurita.

4. Celupkan roti sosis ke dalam telur yang sudah dikocok.

5. Setelah itu, balurkan seluruh permukaannya dengan breadcrumbs hingga tertutup rata.

6. Goreng hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.

7. Sajikan roti sosis gurita keju dengan mayones, saus sambal, atau saus keju sesuai selera.

Roti sosis gurita keju bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan rumahan yang tampilannya lebih menarik. Bentuknya yang unik juga dapat membuat sajian sederhana dari roti tawar dan sosis terlihat lebih spesial saat disajikan.

Dikutip dari Instagram @adelscooking, resep ini cocok dijadikan inspirasi camilan anak, suguhan, hingga ide jualan. Topping-nya pun bisa disesuaikan untuk menciptakan variasi rasa yang berbeda.