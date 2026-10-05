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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Mimpi-mimpi zodiak cancer terwujud dengan cukup baik. Tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana mengubahnya menjadi skenario pada kehidupan nyata. Berhati-hatilah agar tidak terlalu menggunakan pendekatan yang intelektual. 

Beberapa hal biasanya tidak terjadi secara logis atau rasional. Cancer harus menyerahkan banyak hal pada keberuntungan, jadi belajarlah untuk menghadapi segala sesuatu sebagaimana adanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 5 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus tenang karena perasaan dan situasi kesepian ini bersifat sementara dan segera berlalu. Terkait karir, impian cancer akan menjadi kenyataan jika dilakukan dengan kerja keras dan dedikasi.

Sementara itu, pikirkan cara-cara baru untuk berolahraga dan lakukan pilihan yang menyenangkan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti dan menemukan beberapa pilihan yang sesuai untuk diinvestasikan.

Cinta Cancer

Hari ini, cancer mungkin merasa sedikit kesepian. Jika lajang, cancer mungkin merasa tidak akan pernah menemukan pasangan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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