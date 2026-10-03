3 Zodiak Ini Sudah Menerapkan Frugal Living, Bijak Mengatur Pendapatan Sesuai Kebutuhan

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut ini sudah menerapkan prinsip frugal living sejak lama.

Mereka adalah zodiak yang dikenal paling hemat dalam mengelola keuangan.

Pendapatan yang mereka peroleh akan digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga cenderung menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk ditabung atau dialokasikan ke investasi sebagai persiapan masa depan.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (01/10) berikut tiga zodiak yang paling frugal living.

Virgo

Virgo adalah sosok yang teliti. Mereka memahami detail dalam menjalani gaya hidup. Mereka mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan, sekecil apapun nominalnya. Mereka juga memiliki rencana anggaran yang terukur dan berusaha mematuhinya.

Capricorn

Capricorn terbiasa memantau pengeluaran dan memastikan tidak melebihi anggaran yang telah dibuat. Capricorn memandang uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, mereka cenderung tidak menggunakan pendapatan dengan hal-hal yang bersifat boros.

Scorpio