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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Jumat, 2 Oktober 2026: Hitung Risiko Sebelum Menambah Penghasilan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu dikelola dengan penuh pertimbangan, terutama ketika muncul keinginan untuk mencari pekerjaan baru atau menambah sumber pemasukan.

Dorongan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar memang dapat menjadi alasan untuk mencoba peluang baru, tetapi setiap keputusan tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Capricorn sedang mempertimbangkan pekerjaan sampingan, jangan hanya melihat besarnya potensi pendapatan yang ditawarkan.

Perhitungkan pula modal yang harus dikeluarkan, waktu yang tersedia, tingkat risiko, serta kemungkinan hasil yang bisa diperoleh.

Peluang yang terlihat menjanjikan pada awalnya belum tentu memberikan keuntungan sesuai harapan jika tidak disertai perencanaan yang matang.

Karena itu, Capricorn sebaiknya menghindari keputusan yang mengharuskan pengeluaran besar sebelum memahami seluruh konsekuensinya.

Pastikan kondisi keuangan saat ini memang cukup kuat untuk menanggung biaya tambahan tanpa mengganggu kebutuhan utama.

Editor: Novia Tri Astuti
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