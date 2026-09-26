Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 26 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 26 September 2026 mendorong keterbukaan dalam menyampaikan perasaan kepada orang yang memiliki arti penting.
Pengaruh Bulan di Pisces dapat membuat suasana hati terasa lebih peka, sehingga persoalan kecil berpotensi terasa lebih berat ketika terus dipendam.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, jangan membiarkan hal yang mengganggu pikiran berkembang menjadi prasangka tanpa pernah dibicarakan.
Jika terdapat sesuatu yang membuat tidak nyaman, sampaikan kepada pasangan dengan cara yang tenang agar kedua pihak memiliki kesempatan memahami persoalan dari sudut pandang masing-masing.
Komunikasi yang jujur dapat membantu mengurangi ruang bagi kesalahpahaman dan membuat hubungan terasa lebih terbuka.
Leo juga tidak perlu selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja ketika sebenarnya sedang menghadapi perasaan yang sulit.
Menyampaikan kegelisahan kepada pasangan bukan berarti kehilangan kekuatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022