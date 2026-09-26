Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 15.21 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 26 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 26 September 2026 mendorong keterbukaan dalam menyampaikan perasaan kepada orang yang memiliki arti penting.

Pengaruh Bulan di Pisces dapat membuat suasana hati terasa lebih peka, sehingga persoalan kecil berpotensi terasa lebih berat ketika terus dipendam.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, jangan membiarkan hal yang mengganggu pikiran berkembang menjadi prasangka tanpa pernah dibicarakan.

Jika terdapat sesuatu yang membuat tidak nyaman, sampaikan kepada pasangan dengan cara yang tenang agar kedua pihak memiliki kesempatan memahami persoalan dari sudut pandang masing-masing.

Komunikasi yang jujur dapat membantu mengurangi ruang bagi kesalahpahaman dan membuat hubungan terasa lebih terbuka.

Leo juga tidak perlu selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja ketika sebenarnya sedang menghadapi perasaan yang sulit.

Menyampaikan kegelisahan kepada pasangan bukan berarti kehilangan kekuatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 26 September 2026: Beri Ruang untuk Hubungan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 26 September 2026: Beri Ruang untuk Hubungan

Sabtu, 26 September 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Sabtu, 26 September 2026: Buka Peluang untuk Kedekatan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Sabtu, 26 September 2026: Buka Peluang untuk Kedekatan Baru

Sabtu, 26 September 2026 | 15.14 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 26 September 2026: Buka Hati untuk Kedekatan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 26 September 2026: Buka Hati untuk Kedekatan Baru

Sabtu, 26 September 2026 | 15.09 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore