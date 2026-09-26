Ramalan Zodiak Virgo 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Naluri dan tekad mendorong zodiak virgo menuju rencana-rencana tidak konvensional untuk menghasilkan uang. Konselor keuangan atau profesional lain mungkin akan terlibat.
Virgo mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk memulihkan kondisi keuangan yang sedang bermasalah. Jike berencana membeli sesuatu, pertimbangkanlah dengan cermat sebelum melanjutkannya. Virgo perlu memastikan bahwa itu memang yang dibutuhkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 26 September 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo memiliki kesempatan untuk meningkatkan status hubungan saat ini ke jenjang yang lebih serius. Mengenai karir, pengambilan keputusan yang cepat akan membantu virgo meraih kesepakatan yang menguntungkan.
Sementara itu, lakukan yoga, pernapasan dalam, atau cara lain untuk menurunkan tekanan darah. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.
Cinta Virgo
Jika lajang, virgo mungkin akan mendapat kejutan dengan menemukan kenalan baru melalui media sosial. Jika sudah memiliki pasangan, virgo bisa meningkatkan status hubungan saat ini ke jenjang yang lebih serius.
Karir Virgo
Virgo akan sangat sukses dalam menangani situasi sulit di tempat kerja. Kerja tim yang baik akan membantu virgo mendapatkan keunggulan dan mengelola semua tugas yang ada secara efisien.
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