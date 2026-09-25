Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Jumat, 25 September 2026 | 22.51 WIB

4 Weton Dipercaya Bergelimang Harta di Bulan Oktober 2026, dari Hidup Sederhana Menuju Kehidupan Map

Ilustrasi Bergelimang Harta (freepik) - Image

Ilustrasi Bergelimang Harta (freepik)


JawaPos.com - Seseorang mungkin tidak banyak berbicara mengenai pencapaian finansialnya, tetapi pekerjaannya semakin lancar, usaha bertumbuh, pelanggan bertambah, dan peluang baru mulai berdatangan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu cara untuk mengenali karakter seseorang berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahirannya. 

Perhitungan weton dan neptu kemudian digunakan dalam primbon Jawa untuk menafsirkan berbagai kecenderungan kehidupan, termasuk karakter, hubungan sosial, pekerjaan, hingga rezeki.

Baca Juga:13 Weton Calon Wong Sugih di Oktober 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezeki Mengalir Tanpa Henti

Memasuki Oktober 2026, terdapat 4 weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki.

Istilah bergelimang harta dalam pembahasan ini bukan berarti kekayaan datang secara tiba-tiba tanpa usaha, melainkan menggambarkan kemungkinan terbukanya lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Mari kita bahas secara mendalam dilansir dari YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (25/09).

1. Minggu Legi

Weton pertama yang dipercaya memiliki peluang rezeki lebih terbuka pada Oktober 2026 adalah Minggu Legi.

Berdasarkan perhitungan neptu, hari Minggu memiliki nilai 5, sedangkan pasaran Legi juga mempunyai nilai 5. Dengan demikian, jumlah neptu Minggu Legi adalah 10.

Dalam beberapa penafsiran primbon Jawa, Minggu Legi dikaitkan dengan gambaran Sumur Sinamba dan Satria Wibawa.

Sumur Sinamba menggambarkan pribadi yang dapat menjadi tempat orang lain mencari ilmu, nasihat, atau pertimbangan.

Sementara itu, Satria Wibawa menggambarkan seseorang yang mempunyai kewibawaan sehingga dapat memperoleh penghormatan dari lingkungan di sekitarnya.

Karakter tersebut membuat Minggu Legi dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan banyak orang.

Sifat ramah, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah juga kerap dikaitkan dengan weton ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menjalin hubungan dapat menjadi modal penting karena peluang pekerjaan dan usaha terkadang datang melalui orang-orang yang sebelumnya telah mengenal kemampuan seseorang.

Memasuki Oktober 2026, Minggu Legi dipercaya berpotensi mengalami perkembangan dalam urusan rezeki.

Peningkatan tersebut tidak selalu berarti menerima uang dalam jumlah besar secara mendadak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dapat Keberuntungan Melimpah, 3 Zodiak Ini Memiliki Lebih Banyak Hari Baik daripada Hari Buruk - Image
Zodiak

Dapat Keberuntungan Melimpah, 3 Zodiak Ini Memiliki Lebih Banyak Hari Baik daripada Hari Buruk

Jumat, 25 September 2026 | 04.56 WIB

Bulan Penuh Rezeki, 3 Zodiak Ini Diprediksi Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Sepanjang Oktober 2026 - Image
Zodiak

Bulan Penuh Rezeki, 3 Zodiak Ini Diprediksi Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Sepanjang Oktober 2026

Jumat, 25 September 2026 | 04.40 WIB

PLAVE Umumkan Comeback dengan Mini Album HYPERDRIVE pada Oktober 2026  - Image
Music & Movie

PLAVE Umumkan Comeback dengan Mini Album HYPERDRIVE pada Oktober 2026 

Sabtu, 19 September 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore