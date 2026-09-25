4 Weton Dipercaya Bergelimang Harta di Bulan Oktober 2026, dari Hidup Sederhana Menuju Kehidupan Map

Ilustrasi Bergelimang Harta (freepik)
JawaPos.com - Seseorang mungkin tidak banyak berbicara mengenai pencapaian finansialnya, tetapi pekerjaannya semakin lancar, usaha bertumbuh, pelanggan bertambah, dan peluang baru mulai berdatangan.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu cara untuk mengenali karakter seseorang berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahirannya.
Perhitungan weton dan neptu kemudian digunakan dalam primbon Jawa untuk menafsirkan berbagai kecenderungan kehidupan, termasuk karakter, hubungan sosial, pekerjaan, hingga rezeki.
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Memasuki Oktober 2026, terdapat 4 weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki.
Istilah bergelimang harta dalam pembahasan ini bukan berarti kekayaan datang secara tiba-tiba tanpa usaha, melainkan menggambarkan kemungkinan terbukanya lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Mari kita bahas secara mendalam dilansir dari YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (25/09).
1. Minggu Legi
Weton pertama yang dipercaya memiliki peluang rezeki lebih terbuka pada Oktober 2026 adalah Minggu Legi.
Berdasarkan perhitungan neptu, hari Minggu memiliki nilai 5, sedangkan pasaran Legi juga mempunyai nilai 5. Dengan demikian, jumlah neptu Minggu Legi adalah 10.
Dalam beberapa penafsiran primbon Jawa, Minggu Legi dikaitkan dengan gambaran Sumur Sinamba dan Satria Wibawa.
Sumur Sinamba menggambarkan pribadi yang dapat menjadi tempat orang lain mencari ilmu, nasihat, atau pertimbangan.
Sementara itu, Satria Wibawa menggambarkan seseorang yang mempunyai kewibawaan sehingga dapat memperoleh penghormatan dari lingkungan di sekitarnya.
Karakter tersebut membuat Minggu Legi dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan banyak orang.
Sifat ramah, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah juga kerap dikaitkan dengan weton ini.
Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menjalin hubungan dapat menjadi modal penting karena peluang pekerjaan dan usaha terkadang datang melalui orang-orang yang sebelumnya telah mengenal kemampuan seseorang.
Memasuki Oktober 2026, Minggu Legi dipercaya berpotensi mengalami perkembangan dalam urusan rezeki.
Peningkatan tersebut tidak selalu berarti menerima uang dalam jumlah besar secara mendadak.
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