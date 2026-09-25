Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026: Kelola Pemasukan dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 berpotensi membawa kabar yang cukup melegakan setelah melalui periode yang membutuhkan kesabaran.
Pemasukan atau hasil dari suatu usaha dapat memberikan ruang yang lebih longgar bagi Aquarius dalam mengatur kebutuhan finansial.
Berikut ramalan keuangan zodiak Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Meski kondisi mulai membaik, Aquarius sebaiknya tidak langsung mengubah kebiasaan belanja atau meningkatkan pengeluaran secara drastis.
Ketika menerima pemasukan lebih besar, keinginan membeli barang yang sebelumnya tertunda memang bisa muncul.
Namun, kebutuhan utama tetap perlu ditempatkan sebagai prioritas sebelum menggunakan uang untuk berbagai keperluan tambahan.
Pisahkan terlebih dahulu dana untuk kebutuhan rutin, kewajiban, serta simpanan sebelum menentukan jumlah yang dapat digunakan untuk keinginan pribadi.
Kesempatan memperoleh penghasilan tambahan juga mungkin terbuka melalui pekerjaan, proyek tertentu, maupun keterampilan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
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Jawa Pos
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