Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 00.35 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Senin, 21 September 2026 perlu diperhatikan agar berbagai rencana yang sedang dijalankan tidak terganggu oleh pengeluaran yang kurang terarah.

Capricorn mungkin sedang mengejar target finansial tertentu, sehingga setiap penggunaan uang sebaiknya tetap mengikuti prioritas yang sudah ditetapkan.

Keinginan sesaat sebaiknya tidak sampai membuat rencana keuangan yang telah disusun dengan matang menjadi berantakan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum membeli sesuatu, Capricorn dapat mempertimbangkan kembali manfaat barang atau layanan tersebut.

Tanyakan kepada diri sendiri apakah pengeluaran itu memang diperlukan atau hanya muncul karena tertarik sesaat.

Kebiasaan mencatat dan meninjau transaksi juga dapat membantu mengetahui bagian anggaran yang masih perlu diperbaiki.

Dengan cara tersebut, Capricorn bisa lebih mudah melihat pengeluaran kecil yang jika dilakukan berulang kali ternyata cukup memengaruhi kondisi keuangan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Selasa, 22 September 2026 | 00.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 21 September 2026: Segarkan Rutinitas Harian - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 21 September 2026: Segarkan Rutinitas Harian

Selasa, 22 September 2026 | 00.33 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Senin, 21 September 2026: Siapkan Dana Sebelum Bepergian - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Senin, 21 September 2026: Siapkan Dana Sebelum Bepergian

Selasa, 22 September 2026 | 00.32 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore