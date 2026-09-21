Ramalan Karier Zodiak Libra Senin, 21 September 2026: Jangan Takut Meminta Bantuan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Senin, 21 September 2026, mengingatkan bahwa tidak semua persoalan pekerjaan harus diselesaikan sendirian.
Ketika menghadapi tugas yang rumit atau menemukan hambatan yang sulit diatasi dengan cara biasa, Libra sebaiknya tidak ragu mencari dukungan dari orang yang lebih berpengalaman.
Meminta bantuan bukan berarti kemampuan Libra kurang atau tidak sanggup menjalankan tanggung jawab secara mandiri.
Sebaliknya, kerja sama dapat membuka sudut pandang baru sehingga persoalan lebih mudah dipahami dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih terstruktur.
Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, jelaskan kendala yang sedang dihadapi secara terbuka dan sampaikan bagian mana yang membutuhkan dukungan.
Libra juga perlu menghindari kebiasaan terlalu menyalahkan diri sendiri ketika hasil kerja belum mencapai standar yang diharapkan.
Evaluasi tetap penting, tetapi jadikan proses tersebut sebagai kesempatan untuk menemukan kekurangan dan meningkatkan kemampuan.
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Jawa Pos
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