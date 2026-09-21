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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Senin, 21 September 2026: Berani Jujur pada Perasaan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Senin, 21 September 2026, mendorong Anda untuk mulai lebih terbuka terhadap perasaan yang selama ini mungkin sengaja disimpan sendiri.

Virgo biasanya tidak mudah mengungkapkan isi hati sebelum merasa benar-benar yakin dengan emosi yang sedang dirasakan.

Sikap penuh pertimbangan tersebut memang dapat membantu menghindari keputusan terburu-buru, tetapi terlalu lama menyimpan perasaan justru bisa membuat hubungan terasa berjarak.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, cobalah mulai menyampaikan sesuatu yang selama ini mengganjal dengan bahasa yang lembut dan suasana yang tenang.

Anda tidak harus membahas seluruh persoalan sekaligus jika topik tersebut terasa cukup berat untuk dibicarakan dalam satu waktu.

Pilih satu hal yang paling membutuhkan perhatian agar pasangan dapat memahami apa yang Anda rasakan tanpa merasa sedang disalahkan.

Virgo juga perlu menyadari bahwa pasangan tidak selalu bisa mengetahui isi hati hanya dari sikap atau perubahan kecil yang ditunjukkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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