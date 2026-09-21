Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Senin, 21 September 2026: Jujur pada Perasaan

Ilustrasi Cancer (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Cancer (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Senin, 21 September 2026, mengingatkan pentingnya menyampaikan perasaan dan keinginan kepada pasangan secara lebih terbuka.

Cancer mungkin terbiasa menyimpan harapan sendiri karena takut pembicaraan yang terlalu jujur justru memicu perdebatan dalam hubungan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Cancer pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Padahal, komunikasi yang jelas dapat membantu pasangan memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan tanpa harus terus menebak-nebak.

Jika terdapat sesuatu yang membuat kecewa, jangan membiarkannya terlalu lama terpendam hingga berubah menjadi rasa kesal yang semakin sulit dikendalikan.

Pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan nada tenang dan hindari menyampaikan keluhan dengan cara yang membuat pasangan merasa disalahkan.

Perbedaan pandangan tidak selalu harus berakhir menjadi pertengkaran ketika kedua pihak mau mendengarkan serta memahami sudut pandang masing-masing.

Cancer juga sebaiknya tidak memperbesar persoalan sederhana hanya karena sedang terbawa suasana hati.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 21 September 2026: Jangan Terjebak Kenangan Lama - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 21 September 2026: Jangan Terjebak Kenangan Lama

Senin, 21 September 2026 | 22.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 21 September 2026: Jangan Terburu Menyimpulkan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 21 September 2026: Jangan Terburu Menyimpulkan

Senin, 21 September 2026 | 22.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 21 September 2026: Berani Membuka Hati - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 21 September 2026: Berani Membuka Hati

Senin, 21 September 2026 | 22.15 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore