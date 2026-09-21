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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 21 September 2026: Jangan Terjebak Kenangan Lama

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Senin, 21 September 2026, mengingatkan agar pengalaman dari hubungan masa lalu tidak sampai memengaruhi cara melihat hubungan yang sedang dijalani.

Kenangan mengenai momen menyenangkan bersama mantan pasangan mungkin kembali muncul, terutama ketika Gemini sedang merasa sendiri atau menemukan sesuatu yang mengingatkan pada masa lalu.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Mengingat masa lalu bukan sesuatu yang perlu disalahkan, tetapi Gemini sebaiknya tetap mengingat berbagai alasan yang membuat hubungan tersebut akhirnya berakhir.

Setiap pengalaman dalam hubungan dapat memberikan pelajaran mengenai sikap, kesalahan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membangun kedekatan baru.

Jika Gemini sedang memiliki pasangan, hindari kebiasaan membandingkan orang yang sekarang dengan mantan kekasih.

Perbandingan semacam itu dapat membuat pasangan merasa tidak dihargai sekaligus membuat Gemini sulit melihat hubungan saat ini secara objektif.

Berikan kesempatan kepada hubungan yang sedang dijalani untuk berkembang melalui pengalaman dan cerita baru bersama pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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