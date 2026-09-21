Ramalan Zodiak Selasa 22 September 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Di tempat kerja, sentuhan teliti Virgo menginspirasi rasa hormat, detail kecil mengarah pada peningkatan besar.
Sementara diplomasi Libra mengubah perselisihan menjadi kolaborasi.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 22 September 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Karisma alami Anda menarik perhatian dalam percintaan atau di tempat umum.
Proyek-proyek kreatif berkembang, orang lain ingin bergabung dalam perjalanan Anda.
Waspadai pengeluaran impulsif, kepercayaan diri Anda sangat memukau, tetapi tetap perhatikan realitas keuangan.
Isi ulang energi dengan tawa dan cinta diri yang tulus.
Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)
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