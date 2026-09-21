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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 18.29 WIB

Ramalan Aquarius Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Karier Makin Maju, Keuangan Berpeluang Stabil

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kabar menggembirakan menanti Aquarius pada pekan ini, 21-27 September 2026. Rasa percaya diri yang meningkat dapat membantu Aquarius mengambil keputusan dengan lebih mantap dan mendukung berbagai kepentingan yang sedang dijalankan.

Berbagai kesempatan juga berpotensi membawa perkembangan yang lebih baik dari yang sebelumnya diharapkan.

Tidak hanya dalam pekerjaan, kehidupan asmara dan kondisi keuangan Aquarius juga menunjukkan suasana yang positif.

Dukungan dari atasan dapat meningkatkan semangat dalam berkarier, sementara waktu bersama pasangan memberikan kebahagiaan dan relaksasi.

Kondisi finansial pun cukup nyaman sehingga Aquarius memiliki kesempatan memperkuat tabungan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius minggu ini yang dirangkum dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Aquarius berpeluang memperoleh perkembangan yang lebih besar dari perkiraan.

Usaha yang dilakukan dapat membuahkan kemajuan sekaligus mendapat apresiasi dan dukungan dari atasan.

Rasa percaya diri yang tinggi juga membantu Aquarius mengambil keputusan dengan lebih tegas. Manfaatkan momentum ini untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

2. Cinta

Kehidupan asmara Aquarius dipenuhi suasana yang menyenangkan. Hubungan dengan pasangan dapat terasa semakin bahagia dan dekat.

Menghabiskan waktu bersama melalui kegiatan santai atau sekadar pergi jalan-jalan dapat memberikan relaksasi setelah menjalani rutinitas. Momen sederhana tersebut juga dapat mempererat hubungan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Aquarius cukup nyaman sepanjang pekan. Pengelolaan finansial yang baik dapat membuat kebutuhan tetap terpenuhi tanpa tekanan berarti.

Editor: Novia Tri Astuti
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