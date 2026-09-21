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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 17.55 WIB

Ramalan Leo Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Tekanan Kerja Meningkat, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Leo minggu ini, 21-27 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi berbagai aktivitas.

Beberapa situasi mungkin menguji kemampuan Leo dalam mengendalikan emosi. Pikiran yang dipenuhi perasaan negatif juga dapat membuat seseorang sulit melihat masalah secara jernih.

Karena itu, Leo perlu menjaga pikiran tetap positif dan menghadapi setiap persoalan dengan kepala dingin.

Perencanaan yang baik juga menjadi kunci agar berbagai tanggung jawab dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan.

Selain karier, urusan hubungan, keuangan, dan kesehatan juga membutuhkan perhatian selama pekan ini.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Leo mungkin menghadapi peningkatan beban pekerjaan. Target yang harus diselesaikan dapat membuat aktivitas terasa lebih padat dari biasanya.

Agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik, susun jadwal secara sistematis dan tentukan prioritas.

Hindari menyelesaikan banyak tugas secara terburu-buru karena hal tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan.

2. Cinta

Hubungan asmara membutuhkan pendekatan yang lebih positif. Jika sebelumnya terdapat masalah atau perbedaan pendapat dengan pasangan, Leo disarankan melakukan usaha yang tulus untuk memperbaiki keadaan.

Jangan membiarkan emosi atau sikap keras memperburuk hubungan. Komunikasi yang terbuka dan keinginan untuk saling memahami dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Leo perlu mendapat perhatian lebih. Peluang untuk mendapatkan pemasukan mungkin cukup terbatas, sehingga kemampuan untuk menabung juga dapat mengalami kendala.

Editor: Novia Tri Astuti
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