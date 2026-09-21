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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Cancer Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Karier Berpeluang Naik, Keuangan Makin Stabil

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Cancer minggu ini, 21-27 September 2026, membawa sejumlah kabar positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesungguhan dalam menjalani aktivitas serta pikiran yang lebih jernih dapat membantu Cancer melihat berbagai peluang dengan lebih baik.

Meluangkan waktu untuk berdoa dan melakukan kegiatan sosial juga dapat menjadi cara untuk menjaga ketenangan pikiran.

Tidak hanya kehidupan pribadi, urusan pekerjaan dan keuangan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Cancer berpeluang mendapatkan hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan.

Hubungan dengan pasangan pun dapat terasa semakin dekat karena adanya sikap yang lebih tulus dan perhatian.

Berikut ramalan lengkap zodiak Cancer pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, kesungguhan Cancer dalam bekerja berpotensi memberikan hasil yang baik. Dedikasi dan tanggung jawab yang ditunjukkan dapat mendapat perhatian dari atasan maupun lingkungan kerja.

Bagi Cancer yang sedang mengejar perkembangan karier, terdapat peluang untuk mendapatkan promosi atau posisi yang lebih baik.

Tetap pertahankan kualitas pekerjaan dan jangan mengurangi ketelitian dalam menyelesaikan tanggung jawab.

2. Cinta

Kehidupan asmara Cancer minggu ini diwarnai sikap yang lebih tulus terhadap pasangan. Cancer mungkin akan lebih terbuka dalam menunjukkan perhatian dan kepedulian.

Sikap tersebut dapat membuat hubungan menjadi semakin dekat. Bagi Cancer yang sedang menjalin hubungan, manfaatkan pekan ini untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan bersama pasangan.

3. Keuangan

Keuangan menjadi salah satu aspek yang cukup menjanjikan. Cancer berpeluang mendapatkan kondisi finansial yang lebih baik dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan jumlah tabungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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