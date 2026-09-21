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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 17.40 WIB

Ramalan Gemini Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Karier Lancar, Cinta Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Gemini minggu ini, 21-27 September 2026, membawa suasana yang cukup seimbang dalam berbagai aspek kehidupan.

Gemini berpeluang mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari teman maupun orang-orang di lingkungan kerja.

Kondisi ini dapat membuat Gemini merasa lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sepanjang pekan.

Selain hubungan sosial yang berjalan baik, Gemini juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam pekerjaan.

Sikap aktif dan semangat dalam menjalankan tanggung jawab dapat membantu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Dari sisi kehidupan pribadi, komunikasi yang menyenangkan juga membuat hubungan dengan pasangan terasa lebih hangat.

Berikut ramalan lengkap zodiak Gemini pada 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Gemini memiliki peluang untuk menunjukkan hasil kerja yang baik.

Kemampuan menyelesaikan tugas dengan cepat dan sikap yang aktif dapat membantu pekerjaan berjalan lebih efektif.

Dukungan dari teman dan rekan kerja juga dapat menjadi hal positif selama pekan ini. Manfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik mungkin.

2. Cinta

Kehidupan asmara Gemini dipenuhi komunikasi yang menyenangkan. Percakapan dengan pasangan dapat berlangsung lebih terbuka dan membuat hubungan terasa semakin nyaman.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, luangkan waktu untuk berbicara dan menikmati momen bersama. Komunikasi yang baik dapat membantu menjaga kedekatan dalam hubungan.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
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