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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 17.37 WIB

Ramalan Taurus Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Hadapi Tantangan dengan Pikiran Terbuka

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Taurus minggu ini, 21-27 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga kesabaran ketika menghadapi berbagai situasi.

Sejumlah tantangan mungkin muncul dan membuat Taurus merasa kurang nyaman. Namun, tetap tenang dan menjaga suasana hati dapat membantu melewati pekan ini dengan lebih baik.

Taurus juga disarankan untuk memiliki pikiran yang lebih terbuka. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan cara yang sama.

Kesediaan untuk melihat situasi dari sudut pandang berbeda dapat membantu Taurus mengambil keputusan yang lebih tepat, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun urusan keuangan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Taurus pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Taurus mungkin menghadapi beberapa tantangan yang cukup sulit. Situasi di tempat kerja dapat menguji kesabaran dan membutuhkan kemampuan untuk tetap tenang.

Hindari mengambil keputusan ketika sedang emosi. Dengan pikiran yang lebih jernih, Taurus dapat mencari solusi yang lebih efektif.

Jangan ragu mempertimbangkan pendapat atau cara baru jika hal tersebut dapat membantu menyelesaikan pekerjaan.

2. Cinta

Hubungan asmara perlu mendapat perhatian lebih. Sikap yang terlalu keras atau terlalu mempertahankan pendapat sendiri dapat memicu masalah dengan pasangan.

Taurus sebaiknya berusaha lebih fleksibel dan mau mendengarkan pasangan. Komunikasi yang lembut dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Bagi Taurus yang masih lajang, membuka diri terhadap sudut pandang baru juga dapat memberikan pengalaman berbeda dalam kehidupan asmara.

3. Keuangan

Keuangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan minggu ini. Pengeluaran yang tidak direncanakan dapat muncul dan membuat kondisi finansial terasa lebih berat.

Editor: Novia Tri Astuti
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