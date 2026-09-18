Ramalan Zodiak Capricorn Sabtu, 19 September 2026: Perbaiki Hubungan, Evaluasi Karier

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Capricorn, hari ini Anda perlu menjaga pikiran tetap tenang agar rasa gelisah atau kebingungan tidak memengaruhi hubungan dengan orang-orang terdekat. Tetap jalankan aktivitas olahraga yang selama ini terasa cocok dan membantu menjaga kebugaran.
Berbagai tantangan mungkin datang, tetapi jangan langsung menganggapnya sebagai hambatan besar.
Anda memiliki kemampuan untuk melewati situasi tersebut selama tetap percaya diri dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Pergerakan Merkurius juga mengingatkan Capricorn untuk lebih berhati-hati ketika berbicara. Ada kemungkinan perkataan yang disampaikan tanpa sengaja membuat seseorang merasa tersinggung. Jika hal itu terjadi, jangan ragu mengakui kesalahan dan memperbaikinya.
Dalam urusan finansial dan pekerjaan, peluang baru mungkin mulai terbuka. Tawaran pekerjaan lain dapat menjadi bahan pertimbangan, terutama jika Anda ingin meningkatkan pemasukan.
Kesempatan melakukan perjalanan untuk kepentingan pekerjaan juga berpotensi muncul. Untuk mengetahui ramalan Capricorn secara lebih lengkap, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.
Cinta Capricorn
Hubungan asmara Capricorn membutuhkan kejujuran dan kerendahan hati. Jika Anda menyadari bahwa perkataan atau tindakan sebelumnya membuat pasangan maupun orang yang disayangi merasa kecewa, jangan menunda untuk memperbaikinya.
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Jawa Pos
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