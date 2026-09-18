Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 20.48 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Sabtu, 19 September 2026: Perbaiki Hubungan, Evaluasi Karier

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn, hari ini Anda perlu menjaga pikiran tetap tenang agar rasa gelisah atau kebingungan tidak memengaruhi hubungan dengan orang-orang terdekat. Tetap jalankan aktivitas olahraga yang selama ini terasa cocok dan membantu menjaga kebugaran.

Berbagai tantangan mungkin datang, tetapi jangan langsung menganggapnya sebagai hambatan besar.

Anda memiliki kemampuan untuk melewati situasi tersebut selama tetap percaya diri dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Pergerakan Merkurius juga mengingatkan Capricorn untuk lebih berhati-hati ketika berbicara. Ada kemungkinan perkataan yang disampaikan tanpa sengaja membuat seseorang merasa tersinggung. Jika hal itu terjadi, jangan ragu mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

Dalam urusan finansial dan pekerjaan, peluang baru mungkin mulai terbuka. Tawaran pekerjaan lain dapat menjadi bahan pertimbangan, terutama jika Anda ingin meningkatkan pemasukan.

Kesempatan melakukan perjalanan untuk kepentingan pekerjaan juga berpotensi muncul. Untuk mengetahui ramalan Capricorn secara lebih lengkap, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara Capricorn membutuhkan kejujuran dan kerendahan hati. Jika Anda menyadari bahwa perkataan atau tindakan sebelumnya membuat pasangan maupun orang yang disayangi merasa kecewa, jangan menunda untuk memperbaikinya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 18 September 2026 | 21.43 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 18 September 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 18 September 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore