Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 18 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Jumat, 18 September 2026, dapat menjadi lebih baik ketika perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari mulai ditingkatkan.
Rutinitas yang terlalu padat terkadang membuat Libra lebih mudah mengabaikan pola makan, aktivitas fisik, maupun waktu untuk beristirahat.
Karena itu, perubahan tidak harus dilakukan secara drastis, tetapi dapat dimulai dari langkah sederhana yang mampu dijalankan secara konsisten.
Libra dapat mulai memperhatikan kembali kebiasaan yang selama ini mungkin sering terabaikan.
Jika jadwal terasa terlalu penuh, tidak perlu langsung mengubah seluruh rutinitas sekaligus.
Memperbaiki pilihan makanan dan menyediakan waktu untuk bergerak secara teratur sudah dapat menjadi langkah awal yang cukup baik.
Aktivitas fisik juga tidak harus selalu dilakukan dengan latihan yang berat.
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Jawa Pos
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