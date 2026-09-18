Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 18 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Jumat, 18 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Ketika pikiran sedang dipenuhi berbagai persoalan, Aquarius mungkin memilih terus bergerak agar tidak terlalu banyak memikirkan hal yang mengganggu.

Namun, tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan melepaskan ketegangan agar energi tidak terus terkuras.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Jumat, 18 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius dapat memanfaatkan aktivitas fisik ringan untuk membantu tubuh tetap aktif sekaligus membuat pikiran terasa lebih segar.

Tidak perlu langsung memilih olahraga berat ketika tubuh sedang mengalami penurunan energi.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau sekadar lebih banyak bergerak di sela rutinitas dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dilakukan.