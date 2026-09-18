Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 18 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 18 September 2026, mendorong keberanian untuk tidak terlalu lama menyimpan perasaan sendiri.
Libra mungkin selama ini lebih memilih menjaga suasana tetap nyaman daripada mengungkapkan sesuatu yang berpotensi membuat percakapan menjadi lebih serius.
Namun, terlalu sering memendam kebutuhan emosional dapat membuat pasangan semakin sulit memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan Libra.
Jika terdapat sesuatu yang ingin disampaikan kepada pasangan, Libra sebaiknya memilih waktu yang tepat untuk membicarakannya.
Tidak perlu menunggu sampai perasaan tersebut menumpuk dan akhirnya keluar dalam bentuk emosi yang sulit dikendalikan.
Bicarakan apa yang dirasakan secara perlahan dan gunakan kalimat yang tidak menyudutkan.
Dengan cara tersebut, pasangan akan memiliki kesempatan untuk memahami sudut pandang Libra tanpa merasa sedang menghadapi tuntutan.
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Jawa Pos
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