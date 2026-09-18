Ramalan Karier Zodiak Aquarius Jumat, 18 September 2026: Belajar Berkompromi di Tempat Kerja

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Aquarius pada Jumat, 18 September 2026, mungkin diwarnai situasi ketika tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan.
Perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau perbedaan cara menyelesaikan tugas dapat membuat suasana profesional terasa sedikit lebih menantang.
Karena itu, Aquarius perlu mengandalkan komunikasi dan kemampuan berkompromi agar perbedaan tidak menghambat pekerjaan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan bersama.
Ketika menghadapi pendapat yang berbeda, Aquarius sebaiknya tidak langsung memaksakan kehendak hanya demi membuktikan bahwa caranya paling tepat.
Setiap orang dapat memiliki sudut pandang berbeda berdasarkan pengalaman dan cara memahami persoalan.
Perbedaan tersebut tidak selalu berarti salah satu pihak harus dikalahkan.
Dalam situasi kerja, mencari titik temu sering kali lebih membantu daripada mempertahankan pendapat tanpa mempertimbangkan kebutuhan tim.
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Jawa Pos
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