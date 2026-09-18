Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 18 September 2026: Buka Komunikasi dan Hati

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Jumat, 18 September 2026, menempatkan komunikasi sebagai salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
Sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran mungkin belum pernah benar-benar disampaikan kepada pasangan karena Aquarius memilih diam demi menghindari persoalan yang lebih besar.
Namun, terlalu lama menyimpan perasaan dapat membuat hubungan terasa kurang nyaman dan membuat jarak emosional perlahan muncul.
Jika terdapat hal yang ingin dibicarakan, Aquarius sebaiknya memilih waktu yang tepat ketika suasana hati kedua pihak sedang lebih tenang.
Tidak semua persoalan membutuhkan percakapan panjang atau pembahasan yang berlangsung berjam-jam.
Terkadang, mengungkapkan apa yang dirasakan dengan kalimat sederhana sudah cukup untuk membuat pasangan memahami keadaan Aquarius.
Kejujuran dalam hubungan tidak harus disampaikan dengan cara yang keras.
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Jawa Pos
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