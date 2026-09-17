Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 18 September 2026: Tetapkan Tujuan dan Jangan Menyerah

JawaPos.com - Capricorn, transit Bulan di Scorpio membawa pesan agar Anda mulai memberi ruang bagi emosi yang selama ini mungkin dipendam.

Perasaan yang terlalu lama disimpan dapat muncul kembali, sehingga penting bagi Anda untuk tidak mengabaikannya. Luangkan waktu untuk memahami apa yang sedang dirasakan sebelum mengambil langkah berikutnya.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk menetapkan tujuan secara lebih jelas. Setelah mengetahui apa yang ingin dicapai, buatlah rencana yang realistis agar setiap langkah dapat dilakukan secara bertahap.

Tidak semua fase kehidupan akan berjalan mudah, dan hal tersebut merupakan bagian dari proses.

Jika baru saja meninggalkan hubungan lama, jangan terburu-buru memulai sesuatu yang baru. Berikan waktu untuk memulihkan diri dan memahami apa yang benar-benar Anda inginkan.

Dalam pekerjaan, Capricorn mungkin merasa hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Tetap bersabar dan jangan langsung menganggap usaha Anda sia-sia.

Perjalanan ke tempat baru juga dapat membantu membuka perspektif dan memunculkan ide-ide kreatif. Yuk simak ramalan Capricorn selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Dalam urusan asmara, Bulan mendorong Capricorn untuk lebih terbuka mengenai perasaan. Jika selama ini ada seseorang yang Anda sukai tetapi sulit mengungkapkannya, mungkin sudah waktunya menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan.

Memendam perasaan terlalu lama hanya dapat membuat Anda semakin penasaran terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Sampaikan dengan cara yang tenang dan tetap berikan ruang bagi orang tersebut untuk merespons.

Bagi Capricorn yang masih lajang, peluang mengenal seseorang baru juga dapat muncul melalui aplikasi kencan online. Tetap terbuka terhadap kemungkinan hubungan baru, tetapi berikan waktu untuk mengenal seseorang lebih jauh.

Jika baru mengakhiri hubungan, jangan merasa harus segera mencari pengganti. Beri diri Anda waktu untuk kembali merasa nyaman dengan kehidupan sendiri.

Keuangan Capricorn

Venus membawa peluang bagi Capricorn untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tabungan dan memperbaiki pengelolaan finansial.