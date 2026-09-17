Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 19.07 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 18 September 2026: Tetapkan Tujuan dan Jangan Menyerah

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn, transit Bulan di Scorpio membawa pesan agar Anda mulai memberi ruang bagi emosi yang selama ini mungkin dipendam.

Perasaan yang terlalu lama disimpan dapat muncul kembali, sehingga penting bagi Anda untuk tidak mengabaikannya. Luangkan waktu untuk memahami apa yang sedang dirasakan sebelum mengambil langkah berikutnya.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk menetapkan tujuan secara lebih jelas. Setelah mengetahui apa yang ingin dicapai, buatlah rencana yang realistis agar setiap langkah dapat dilakukan secara bertahap.

Tidak semua fase kehidupan akan berjalan mudah, dan hal tersebut merupakan bagian dari proses.

Jika baru saja meninggalkan hubungan lama, jangan terburu-buru memulai sesuatu yang baru. Berikan waktu untuk memulihkan diri dan memahami apa yang benar-benar Anda inginkan.

Dalam pekerjaan, Capricorn mungkin merasa hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Tetap bersabar dan jangan langsung menganggap usaha Anda sia-sia.

Perjalanan ke tempat baru juga dapat membantu membuka perspektif dan memunculkan ide-ide kreatif. Yuk simak ramalan Capricorn selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Dalam urusan asmara, Bulan mendorong Capricorn untuk lebih terbuka mengenai perasaan. Jika selama ini ada seseorang yang Anda sukai tetapi sulit mengungkapkannya, mungkin sudah waktunya menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan.

Memendam perasaan terlalu lama hanya dapat membuat Anda semakin penasaran terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Sampaikan dengan cara yang tenang dan tetap berikan ruang bagi orang tersebut untuk merespons.

Bagi Capricorn yang masih lajang, peluang mengenal seseorang baru juga dapat muncul melalui aplikasi kencan online. Tetap terbuka terhadap kemungkinan hubungan baru, tetapi berikan waktu untuk mengenal seseorang lebih jauh.

Jika baru mengakhiri hubungan, jangan merasa harus segera mencari pengganti. Beri diri Anda waktu untuk kembali merasa nyaman dengan kehidupan sendiri.

Keuangan Capricorn

Venus membawa peluang bagi Capricorn untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tabungan dan memperbaiki pengelolaan finansial.

Namun, beberapa pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting mungkin muncul. Karena itu, tetap perhatikan ke mana uang Anda digunakan dan hindari pengeluaran impulsif.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 20.02 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 19.59 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 17 September 2026 | 19.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore