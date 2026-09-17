Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 17 September 2026: Jaga Kebugaran dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Kamis, 17 September 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Jika belakangan ini tubuh terasa kurang bugar, Cancer sebaiknya tidak langsung menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja.
Perhatikan kembali pola tidur, makanan yang dikonsumsi, aktivitas fisik, serta waktu yang diberikan kepada tubuh untuk beristirahat.
Menjaga kebugaran tidak harus selalu dilakukan melalui olahraga yang berat.
Cancer dapat memulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau lebih sering bergerak di sela rutinitas.
Kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membuat tubuh tetap aktif tanpa memberikan beban yang berlebihan.
Hal terpenting adalah menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan tubuh dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang dapat dilakukan secara rutin.
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Jawa Pos
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