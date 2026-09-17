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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 18.16 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 17 September 2026: Jaga Pola Makan dan Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Kamis, 17 September 2026, membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan kondisi tubuh secara keseluruhan.

Kesibukan yang cukup padat dapat membuat Leo memilih makanan secara terburu-buru tanpa sempat mempertimbangkan kebutuhan tubuh.

Karena itu, memperhatikan asupan sekaligus memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo dapat mulai memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Tidak perlu langsung mengubah seluruh pola makan secara drastis karena kebiasaan baru membutuhkan proses agar dapat dipertahankan.

Menambahkan pilihan makanan yang lebih bernutrisi secara bertahap dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu menjaga energi.

Ketika jadwal sedang padat, usahakan tetap menyediakan waktu untuk makan dan jangan terlalu sering melewatkan waktu makan karena pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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