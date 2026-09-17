Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 17 September 2026: Buka Hati dan Tinggalkan Masa Lalu

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis, 17 September 2026, membawa peluang untuk memulai sesuatu dengan cara yang lebih ringan dan terbuka, terutama bagi yang masih sendiri.

Pengalaman dari hubungan sebelumnya mungkin masih meninggalkan kesan tertentu, tetapi terus membawa masa lalu ke dalam kehidupan sekarang dapat membuat Virgo sulit melihat kesempatan baru.

Karena itu, penting untuk memberikan ruang kepada diri sendiri agar dapat mengenal kemungkinan baru tanpa terlalu dibebani rasa takut.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika selama ini Virgo masih sering membandingkan seseorang dengan mantan pasangan, cobalah perlahan menghentikan kebiasaan tersebut.

Setiap orang memiliki karakter, cara berkomunikasi, dan kebiasaan yang berbeda.

Seseorang yang baru hadir tidak seharusnya langsung dinilai berdasarkan pengalaman buruk yang pernah terjadi sebelumnya.