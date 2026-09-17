Ramalan Zodiak Aquarius Kamis, 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius dapat menantikan kehangatan dan keharmonisan di rumah. Disarankan untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih.

Kedatangan tamu akan membuat aquarius bahagia, jadi sambut mereka dengan tangan terbuka. Selain itu, teruslah berpartisipasi dalam acara-acara sosial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 17 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu bersikap selembut mungkin saat menghadapi ketegangan dengan pasangan. Terkait karir, lebih baik aquarius mengalokasikan waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas penting.

Sementara itu, aquarius akan menemukan solusi untuk masalah pencernaan yang diderita. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Gairah dan sifat posesif, dapat menyebabkan ketegangan dengan pasangan. Aquarius tidak bisa selalu tersedia untuk pasangan karena beban kerja yang berat. Buat pasanganmu menerima kenyataan ini dengan bersikap selembut mungkin saat menghadapinya.

Karir Aquarius