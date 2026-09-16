Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 16 September 2026: Sabar Menjaga Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Rabu, 16 September 2026, mengajak untuk tidak kehilangan harapan ketika kondisi tubuh belakangan belum terasa sebaik yang diinginkan.
Perubahan dalam kondisi fisik membutuhkan waktu dan tidak selalu langsung terlihat setelah seseorang mulai menjalani kebiasaan yang lebih sehat.
Karena itu, Leo tidak perlu terlalu keras kepada diri sendiri ketika hasil yang diharapkan belum muncul dalam waktu singkat.
Jika ingin meningkatkan kebugaran, Leo dapat memulainya dari aktivitas yang realistis dan sesuai dengan kemampuan tubuh.
Tidak perlu langsung membuat target yang terlalu tinggi hanya karena ingin melihat hasil dengan cepat.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau olahraga ringan lainnya dapat menjadi pilihan untuk membangun kebiasaan secara perlahan.
Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin akan lebih mudah dipertahankan dibandingkan latihan berat yang hanya dilakukan sesekali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022