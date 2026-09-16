Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 16 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 16 September 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama karena keseimbangan antara aktivitas dan istirahat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh.
Jika beberapa hari terakhir jadwal terasa padat, Libra sebaiknya tidak terus memaksakan diri menjalani berbagai kegiatan tanpa memberikan waktu untuk memulihkan tenaga.
Tubuh membutuhkan jeda agar energi dapat kembali dan konsentrasi tetap terjaga ketika harus menjalani aktivitas berikutnya.
Libra mungkin terbiasa berusaha menyelesaikan berbagai tanggung jawab sebelum memberikan waktu untuk beristirahat.
Keinginan menjaga semuanya tetap berjalan dengan baik memang dapat menjadi dorongan positif.
Namun, tubuh tetap memiliki batas sehingga aktivitas yang terlalu padat perlu diimbangi dengan waktu pemulihan yang cukup.
Jangan menunggu sampai energi benar-benar habis baru mulai memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti.
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Jawa Pos
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