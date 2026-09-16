Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 16 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 16 September 2026, membutuhkan perhatian melalui keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan.

Kesibukan yang terus berlangsung dapat membuat tubuh terasa lelah meskipun Capricorn merasa masih mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Karena itu, jangan menunggu sampai energi benar-benar habis sebelum memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 16 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin terbiasa menyelesaikan berbagai tanggung jawab tanpa terlalu memikirkan kondisi tubuh.

Sikap tersebut memang dapat membantu pekerjaan tetap berjalan, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang perlu diperhatikan.

Rasa lelah yang muncul sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus diabaikan demi menyelesaikan pekerjaan.