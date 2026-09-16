Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 16.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 16 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Rabu, 16 September 2026, membutuhkan perhatian melalui kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan secara konsisten.

Jika selama beberapa waktu terakhir aktivitas fisik belum menjadi bagian dari rutinitas, Rabu ini dapat menjadi kesempatan untuk mulai bergerak kembali secara perlahan.

Tidak perlu langsung membuat target yang terlalu berat karena tubuh tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan kebiasaan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Rabu, 16 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius dapat memulai kembali aktivitas fisik dengan cara yang sederhana dan realistis.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau melakukan aktivitas ringan lainnya dapat menjadi langkah awal yang lebih mudah dipertahankan.

Tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai target tinggi ketika tubuh belum terbiasa bergerak secara rutin.

Konsistensi justru lebih penting daripada melakukan olahraga berat dalam satu waktu kemudian berhenti karena terlalu lelah.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 16 September 2026: Pulihkan Energi dengan Kebiasaan Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 16 September 2026: Pulihkan Energi dengan Kebiasaan Sehat

Rabu, 16 September 2026 | 16.39 WIB

4 Zodiak Ini Pilih Sehat daripada Kaya, Kesehatan Jadi Prioritas untuk Bahagia Jangka Panjang - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Pilih Sehat daripada Kaya, Kesehatan Jadi Prioritas untuk Bahagia Jangka Panjang

Rabu, 16 September 2026 | 01.57 WIB

5 Zodiak yang Memiliki Koneksi Kuat Antara Pikiran dan Tubuh, Tau Kapan Harus Beristirahat - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Memiliki Koneksi Kuat Antara Pikiran dan Tubuh, Tau Kapan Harus Beristirahat

Rabu, 16 September 2026 | 01.51 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore