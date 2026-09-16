Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 16 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan agar tidak membuat keputusan hanya berdasarkan perasaan sesaat.
Perubahan suasana hati atau hubungan yang sedang terasa kurang nyaman tidak selalu berarti Capricorn harus segera menentukan langkah besar.
Karena itu, berikan waktu bagi diri sendiri dan pasangan untuk memahami keadaan sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi hubungan.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, jangan terburu-buru menuntut perubahan hanya karena hubungan sedang tidak berjalan sesuai harapan.
Setiap pasangan memiliki ritme dan kebiasaan yang berbeda.
Ada kalanya kedua pihak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sebelum benar-benar memahami kebutuhan satu sama lain.
Jika komunikasi belakangan terasa kurang hangat, jangan langsung menganggap hubungan sedang mengalami masalah serius.
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Jawa Pos
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