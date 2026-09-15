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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 20.24 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 15 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius dan orang-orang terdekat mungkin berbeda pendapat tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat wajar jika sagitarius mengalami gejolak emosi. 

Pilihan sagitarius dan orang lain sangat berbeda satu sama lain. Tetapi ketahuilah bahwa mereka mencintai dan akan mendukung, terlepas dari pilihan sagitarius. Jangan cemas dan teruslah melakukan tindakanmu dengan sabar.

Zodiak capricorn mungkin dapat mengubah upaya menjadi sesuatu yang positif hari ini. Capricorn mungkin merasa aman secara emosional dan memiliki perasaan sejahtera yang sangat luas. 

Jika membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, pada akhirnya capricorn akan menjadi sangat produktif di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 15 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan perlu mengendalikan dan tidak saling mendominasi saat terjadi konflik. Terkait karir, tenanglah karena perubahan yang terjadi pada karir akan membawa sagitarius lebih dekat menuju tujuan.

Sementara itu, berbahagialah karena sagitarius akan mengalami peningkatan yang signifikan pada kondisi kulit. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius

Hari ini, mungkin ada pertengkaran kecil dengan pasangan. Sehingga, sagitarius maupun pasangan perlu mengendalikan dan tidak saling mendominasi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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