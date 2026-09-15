Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 15 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius dan orang-orang terdekat mungkin berbeda pendapat tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat wajar jika sagitarius mengalami gejolak emosi.
Pilihan sagitarius dan orang lain sangat berbeda satu sama lain. Tetapi ketahuilah bahwa mereka mencintai dan akan mendukung, terlepas dari pilihan sagitarius. Jangan cemas dan teruslah melakukan tindakanmu dengan sabar.
Zodiak capricorn mungkin dapat mengubah upaya menjadi sesuatu yang positif hari ini. Capricorn mungkin merasa aman secara emosional dan memiliki perasaan sejahtera yang sangat luas.
Jika membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, pada akhirnya capricorn akan menjadi sangat produktif di penghujung hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 15 September 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius dan pasangan perlu mengendalikan dan tidak saling mendominasi saat terjadi konflik. Terkait karir, tenanglah karena perubahan yang terjadi pada karir akan membawa sagitarius lebih dekat menuju tujuan.
Sementara itu, berbahagialah karena sagitarius akan mengalami peningkatan yang signifikan pada kondisi kulit. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.
Cinta Sagitarius
Hari ini, mungkin ada pertengkaran kecil dengan pasangan. Sehingga, sagitarius maupun pasangan perlu mengendalikan dan tidak saling mendominasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022