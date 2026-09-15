Ramalan Zodiak Virgo 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo akan sibuk dalam hal komunikasi. Panggilan telepon dan email kepada orang-orang terdekat, mungkin akan menyita banyak waktu virgo.

Virgo mungkin perlu mengatur pertemuan atau acara sosial tertentu. Virgo merasa optimis dan antusias, dan kemungkinan besar akan menyebarkan perasaan ini kepada orang lain. Selain itu, virgo juga mampu memahami apa yang terjadi pada mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 15 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Seseorang yang zodiak virgo temui secara tidak sengaja akan menunjukkan ketertarikannya. Mengenai karir, salah satu wawancara pekerjaan akan menarik minat dan membuat virgo berharap mendapatkan tawaran pekerjaan.

Sementara itu, virgo perlu berhati-hati saat mengonsumsi makanan jika merupakan ibu hamil. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan untuk melakukan pembelian karena aspek keuangan virgo sedang positif.

Cinta Virgo

Jika masih lajang, seseorang yang virgo temui secara tidak sengaja menunjukkan ketertarikannya. Jika sedang menjalin hubungan, pasangan akan mengungkapkan betapa berartinya virgo baginya.

Hari ini, pasangan benar-benar akan membuat virgo tersenyum. Beri tahu pasangan betapa berkomitmennya virgo kepadanya.