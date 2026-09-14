Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 14 September 2026: Lepaskan Beban dari Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Senin, 14 September 2026 membawa pesan kuat mengenai keberanian melepaskan beban emosional yang masih tertinggal dari masa lalu.
Kenangan tentang seseorang atau hubungan yang sudah berakhir mungkin sesekali kembali muncul dan membuat Libra mempertanyakan apakah masih ada sesuatu yang perlu dipertahankan.
Namun, terus membawa cerita lama ke dalam kehidupan saat ini dapat membuat Libra kesulitan memberikan ruang bagi pengalaman dan hubungan baru.
Libra mungkin masih menyimpan kenangan mengenai seseorang yang pernah memiliki tempat khusus di hati.
Perasaan tersebut tidak selalu mudah hilang, terlebih ketika hubungan sebelumnya meninggalkan banyak pengalaman yang berkesan.
Namun, mengingat masa lalu tidak berarti Libra harus terus berharap bahwa hubungan tersebut akan kembali seperti sebelumnya.
Jika sebuah hubungan memang telah berakhir, cobalah menerima keadaan tersebut secara perlahan.
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