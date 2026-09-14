Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 14 September 2026: Fokus Tanpa Terjebak Konflik

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Senin, 14 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga konsentrasi dan tidak membiarkan konflik kecil mengganggu pekerjaan utama.
Perbedaan pendapat di lingkungan kerja memang dapat terjadi, tetapi tidak semua persoalan perlu dihadapi melalui perdebatan panjang.
Capricorn akan lebih diuntungkan ketika mampu memilih masalah yang memang perlu diselesaikan dan mengabaikan hal-hal yang justru menghabiskan energi tanpa memberikan hasil nyata.
Ketika muncul perbedaan pendapat di tempat kerja, Capricorn tidak perlu langsung merasa harus memberikan respons.
Dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pihak lain agar situasi dapat dipahami dengan lebih lengkap.
Tidak semua orang yang memiliki pandangan berbeda sedang berusaha menentang Capricorn.
Perbedaan cara berpikir bisa muncul karena pengalaman, kebiasaan, maupun sudut pandang masing-masing yang memang tidak selalu sama.
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Jawa Pos
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