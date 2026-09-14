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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 13.14 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 14 September 2026: Perasaan Mulai Berubah

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 14 September 2026 dapat menghadirkan perubahan dalam cara memandang seseorang.

Perasaan yang sebelumnya terasa biasa saja mungkin perlahan berkembang menjadi ketertarikan yang lebih kuat, atau Capricorn justru mulai menyadari bahwa perasaan yang dimiliki selama ini sudah tidak sama.

Perubahan tersebut tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena perasaan manusia memang dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin mengalami situasi ketika sosok yang sebelumnya dianggap biasa tiba-tiba terlihat lebih menarik.

Hal tersebut dapat terjadi setelah komunikasi menjadi lebih sering atau setelah Capricorn melihat sisi lain dari seseorang yang sebelumnya belum pernah diperhatikan.

Perasaan juga bisa berubah karena pengalaman tertentu yang membuat Capricorn mulai memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan.

Karena itu, jangan langsung merasa panik ketika hati menunjukkan arah yang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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