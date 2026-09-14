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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.32 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Telepon atau tulis surat kepada temanmu hari ini, zodiak gemini. Pikiran gemini mungkin terasa buntu, sehingga paling baik diatasi dengan berbagi perasaan kepada orang lain. 

Lakukan satu langkah demi satu langkah, dan bersabarlah dengan orang lain sebagai balasannya. Orang-orang cenderung lebih mudah marah, karena kesabaran mereka akan sangat terbatas. Sementara itu, berhati-hatilah saat mendekati titik kritis. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 14 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan bisa merencanakan perjalanan wisata untuk memperdalam hubungan asmara. Terkait karir, kesempatan penting mengenai pekerjaan mungkin akan datang menghampiri.

Sementara itu, jangan terlalu banyak merenungkan masa lalu dan gunakanlah energimu untuk hal yang positif. Terkait keuangan, aset gemini akan meningkat secara signifikan jika melakukan transaksi properti dan tanah. 

Cinta Gemini

Hari ini tepat untuk merencanakan perjalanan wisata bersama pasangan guna memperdalam hubungan asmara. Kesempatan ini memungkinkan gemini untuk menikmati hidup dan beristirahat dari rutinitas. 

Editor: Novia Tri Astuti
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