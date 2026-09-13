Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 13 September 2026: Jaga Pola Makan dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Minggu, 13 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga pola makan sekaligus mengelola tekanan yang muncul dari kesibukan sehari-hari.
Pikiran yang terlalu penuh dapat membuat Gemini kurang memperhatikan kebutuhan tubuh, termasuk memilih makanan secara sembarangan atau menunda waktu makan karena merasa masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan.
Karena itu, Gemini perlu mulai memberikan perhatian yang lebih seimbang kepada tubuh dan pikiran agar energi tetap terjaga sepanjang hari.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesibukan yang padat terkadang membuat Gemini lupa memperhatikan waktu makan.
Ketika pekerjaan menumpuk, menunda makan mungkin terasa seperti cara untuk menghemat waktu.
Namun, kebiasaan tersebut sebaiknya tidak dibiarkan terus berlangsung karena tubuh tetap membutuhkan asupan yang cukup untuk menjalankan aktivitas.
Gemini dapat mulai mengatur waktu makan dengan lebih teratur meskipun harus menyesuaikannya dengan jadwal yang padat.
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