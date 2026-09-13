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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 13.23 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 13 September 2026: Andalkan Pikiran dan Ide Sendiri

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Dalam urusan karier, Libra pada Minggu, 13 September 2026, berpeluang menunjukkan kemampuan berpikir secara mandiri.

Pengaruh Mercury dapat membantu Libra melihat gagasan yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran menjadi lebih jelas ketika mulai disampaikan kepada orang lain.

Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan tanpa harus memaksakan pendapat kepada seluruh orang di lingkungan kerja.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Libra memiliki alasan yang kuat dan solusi yang dapat membantu pekerjaan, jangan takut untuk mengemukakan pendapat.

Gagasan yang berbeda justru dapat menjadi nilai tambah ketika mampu memberikan sudut pandang baru terhadap sebuah persoalan.

Namun, cara menyampaikannya tetap perlu diperhatikan agar rekan kerja tidak merasa pendapat mereka diabaikan.

Libra dapat menjelaskan alasan di balik gagasan dengan tenang sekaligus memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pandangan mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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