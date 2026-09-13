Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 13 September 2026: Berani Terbuka Sampaikan Perasaan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Minggu, 13 September 2026, mengarah pada pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan perasaan.
Selama ini, Libra mungkin terbiasa menjaga suasana agar tetap harmonis sehingga memilih menahan pendapat ketika terdapat sesuatu yang sebenarnya mengganggu pikiran.
Namun, terlalu sering memendam perasaan justru dapat membuat jarak emosional semakin terasa meskipun hubungan dari luar terlihat baik-baik saja.
Libra mungkin memilih diam karena tidak ingin memicu perdebatan dengan pasangan.
Sikap tersebut memang dapat menjaga suasana tetap tenang untuk sementara, tetapi persoalan yang tidak pernah dibicarakan tetap berpotensi menumpuk menjadi kekecewaan.
Karena itu, Minggu ini dapat menjadi waktu yang tepat bagi Libra untuk mulai berbicara dengan lebih jujur.
Keterbukaan tidak berarti harus menyampaikan semua hal dengan nada keras atau emosional.
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