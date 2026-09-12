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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 19.58 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Sabtu, 12 September 2026: Teliti Sebelum Mengeluarkan Uang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026, membutuhkan sikap yang lebih teliti agar pemasukan yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Jangan terburu-buru menggunakan uang hanya karena merasa kondisi finansial saat ini cukup aman.

Sebelum mengambil keputusan mengenai pengeluaran, Capricorn sebaiknya melihat kembali kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu dekat.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika memiliki rencana membeli barang dengan harga cukup tinggi, pertimbangkan kembali kebutuhan tersebut dibandingkan kondisi keuangan secara keseluruhan.

Jangan sampai satu pembelian membuat dana untuk kebutuhan penting berkurang terlalu banyak.

Capricorn dapat membandingkan harga dari beberapa pilihan sebelum menentukan keputusan.

Pertimbangkan pula seberapa sering barang tersebut akan digunakan dan apakah manfaatnya memang sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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