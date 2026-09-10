Ramalan Zodiak Jumat 11 September 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Di tempat kerja Virgo, organisasi praktis mengurai masalah yang sulit dan membuat rekan kerja terkesan.
Sedangkan dalam profesi Scorpio, manuver halus membantu Anda mencapai terobosan yang tenang.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Jumat 11 September 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Tetap memesona seperti biasanya, kehidupan cinta Anda bersinar dengan peluang untuk ekspresi tulus dan tindakan murah hati.
Dalam karier, kepercayaan diri Anda yang terpancar menarik pengakuan dan tanggung jawab baru.
Kendalikan keinginan impulsif untuk berbelanja, terutama untuk pembelian besar.
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Jawa Pos
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